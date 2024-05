Tuchel wechselt sechsmal: Bayern starten mit Gnabry

Anzeige

München (dpa) – Vier Tage nach dem 2:2 im Halbfinal-Hinspiel gegen Real kommen insgesamt sechs neue Spieler in die Münchner Startelf. Es beginnt in Stuttgart unter anderen auch Nationalspieler Serge Gnabry, der Spielpraxis für die entscheidende zweite Halbfinalpartie am kommenden Mittwoch in Madrid sammeln soll.

Im Kader fehlt neben dem angeschlagenen Abwehrspieler Matthijs de Ligt auch wie von Tuchel angekündigt Nationalspieler Jamal Musiala, der pausieren soll. Leon Goretzka, Leroy Sané, Thomas Müller, Konrad Laimer und Noussair Mazraoui sitzen auf der Bank und werden zunächst geschont für die Champions League. Der Tabellenzweite Bayern und der Tabellendritte Stuttgart mit dem aus München ausgeliehenen Torwart Alexander Nübel stehen schon als Königsklassen-Teilnehmer für die kommende Saison fest.