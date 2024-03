Toppmöller kann Nichtnominierung von Trapp nicht verstehen

Eintracht Frankfurts Coach Dino Toppmöller glaubt, dass sein Torwart Kevin Trapp wieder in das Nationalteam zurückzukehren kann. Bundestrainer Nagelsmann hatte ihn für Testspiele nicht nominiert.

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller kann nicht verstehen, dass Kevin Trapp nicht für die nächsten Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nominiert wurde. «Ich teile die Meinung nicht unbedingt», sagte er bei einer Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund. «Trappo hat starke Spiele in der Bundesliga-Rückrunde gemacht. Deshalb verstehe ich es nicht so ganz.»

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte die Torhüter Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham), Manuel Neuer (Bayern München) und Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) für die Testspiele am 23. März in Lyon gegen den WM-Zweiten Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande nominiert.

Toppmöller hatte am Donnerstag mit Kevin Trapp über die Nichtberücksichtigung gesprochen und den Eindruck gewonnen, dass er «sehr motiviert mit einer Jetzt-Erst-Recht-Mentalität» wirke. Außerdem habe er die Entscheidung von Nagelsmann, dessen Co-Trainer er bei Bayern München gewesen war, nicht als endgültig verstanden.