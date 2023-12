Terzic über ten-Hag-Gerüchte: «Wie soll ich das ausblenden?»

Dortmunds Trainer Edin Terzic steht am Spielfeldrand und erteilt seinen Spielern Anweisungen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Augsburg (dpa). Wie solle er das ausblenden, wenn er danach gefragt werde, so der BVB-Coach beim TV-Sender Sky. Das könne er nicht stoppen, das könne er nicht beeinflussen. «Was ich aber beeinflussen kann, ist, wie ich damit umgehe. Ich bin jemand, der gerne vorweg geht. Ich bin gerne jemand, der Verantwortung übernimmt. Ich bin auch gerne jemand, der kämpft. Wenn ich das nicht tue, wie kann ich dann erwarten, dass das andere für mich tun.»

TV-Experte Jan Aage Fjörtoft hatte rund um das Champions-League-Spiel des BVB gegen Paris Saint-Germain (1:1) auf der Nachrichtenplattform X (vormals Twitter) Spekulationen in Umlauf gebracht, der in Manchester stark in der Kritik stehende ten Hag könnte der neue Coach in Dortmund werden. «Wichtig ist, was das Team über mich denkt und die Leute, die mich jeden Tag beim Arbeiten beobachten können. Und die geben mir ein gutes Gefühl», so Terzic.