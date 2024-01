Stuttgart verlängert mit «Leistungsmotor» Millot

ARCHIV – Soll auch künftig im Stuttgarter Trikot jubeln: Enzo Millot. Foto: Tom Weller/dpa

Stuttgart (dpa). Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Spielmacher Enzo Millot langfristig verlängert und damit einen wichtigen Leistungsträger gebunden. Das zunächst bis 2025 befristete Arbeitspapier des 21-jährigen Franzosen läuft nun bis zum 30. Juni 2028, wie der Verein mitteilte.

Zunächst hatten die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten» berichtet. Laut dem Bericht soll der neue Vertrag mit dem Tabellendritten eine Ausstiegsklausel enthalten.

«Enzo war einer der Leistungsmotoren in dieser so erfolgreichen Hinrunde. Seine persönliche Entwicklung ist dabei bemerkenswert», sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. «Als sehr junger Spieler hat er den Schritt zum verlässlichen Leistungsträger vollziehen und dabei oft in entscheidenden Situationen Tore erzielen können.»

Erfolg nach Beinahe-Abstieg

Der U21-Nationalspieler wechselte im Sommer 2021 von der AS Monaco nach Stuttgart und trug in der laufenden Saison mit starken Auftritten zum Aufschwung des letztjährigen Beinahe-Absteigers bei. In der vergangenen Saison hatte er mit zwei Toren im Relegationsrückspiel beim Hamburger SV entscheidenden Anteil am Klassenverbleib.

«Wir haben eine top Mannschaft, einen tollen Trainer und zuletzt erfolgreiche Spiele bestritten», erklärte Millot. «Deshalb habe ich mich entschieden, länger beim VfB zu bleiben.»

Der VfB möchte möglichst bald auch die bis Mitte 2025 laufenden Verträge der Leistungsträger Waldemar Anton und Chris Führich verlängern. Bei Anton soll eine Einigung laut Medienberichten näherrücken. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) tritt die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß bei Borussia Mönchengladbach an.