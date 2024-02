Roses Lob für Augsburgs Greenkeeper: «Tolle Arbeit»

Über den Zustand des Rasens im Augsburger Stadion wurde geschimpft – von Leipzigs Trainer Marco Rose gibt es nun aber ein Lob für den Greenkeeper. Foto: Tom Weller/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Augsburg (dpa). Der Rasen im Augsburger Stadion ist ein Dauerthema. Ende Januar hatte sich Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka bitter über den Zustand beklagt. «Wenn man sich anguckt, worauf wir stehen, kann man das nicht Wiese nennen. Da höre ich mir jetzt auch gerne jeden Shitstorm an», schimpfte der Mittelfeldspieler nach dem glücklichen 3:2 des FC Bayern beim FC Augsburg.

Den bescheidenen Zustand ihres strapazierten Grüns kennen die Augsburger natürlich. Trainer Jess Thorup hat sich erst in der vergangenen Woche mit dem Greenkeeper-Team ausgetauscht, was machbar sei mit dem Grün.

In so einer Phase tut Lob mal gut. Und dafür sorgte RB Leipzigs Trainer Marco Rose nach dem 2:2 (1:1) in der WWK Arena. «Ich fand, dass die Jungs, die den Platz machen, tolle Arbeit geleistet haben. Ich fand's gar nicht so schlimm», bemerkte Rose. «Jetzt kommt auch ein bisschen die Sonne raus, es wurde auch eingesät, also gute Nachrichten für euch, alles wird gut.»