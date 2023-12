Rolfes schließt Winter-Abgänge bei Bayer aus: Bleiben alle

Sportchef Simon Rolfes hat Abgänge bei Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen in diesem Winter ausgeschlossen und damit auch einen Transfer von Abwehrspieler Jonathan Tah.

ARCHIV – Hat offenbar das Interesse des FC Bayern geweckt: Nationalspieler Jonathan Tah. Foto: Marius Becker/dpa

Leverkusen (dpa). Zuletzt hatte es Medienberichte über ein angebliches Interesse von Titelverteidiger Bayern München an dem 27 Jahre alten Nationalspieler gegeben. «Es bleiben alle. Wir geben im Winter keinen Spieler ab», sagte Rolfes dem «Kicker».

Die Leverkusener Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ist in dieser Saison noch ungeschlagen, zum Team zählt auch der von den Bayern ausgeliehene Abwehrspieler Josip Stanisic. Dem derzeitigen Tabellen-Zweiten aus München fehlt dagegen in der Defensive im Januar voraussichtlich der Südkoreaner Minjae Kim wegen der Teilnahme an der Asien-Meisterschaft. Der momentan verletzte Marokkaner Noussair Mazraoui kommt dann für den Afrika-Cup infrage.

Auch das Bayer-Team ist von Abstellungen betroffen, das Spitzenspiel gegen den FC Bayern findet am 10. Februar in Leverkusen statt.