Leverkusen

Bundesliga

Polizei zu Bayer-Feiern: «Friedlich und entspannt»

Von dpa

i Die Leverkusener Polizei zog ein erstes positives Fazit von den Meister-Feierlichkeiten. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Nach dem erstmaligen Titelgewinn von Bayer 04 Leverkusen in der Fußball-Bundesliga ist es in der Stadt laut Polizei am Abend ruhig geblieben. «Die Feierlichkeiten laufen friedlich und entspannt», sagte ein Sprecher der Polizei.