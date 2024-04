Personalsorgen gefährden Freiburger Europapokal-Traum

Gegen Wolfsburg fehlt dem SC Freiburg ein Duo, das dem Spiel des Bundesligisten zuletzt guttat. Dennoch soll der nächste Schritt in Richtung Europapokal-Qualifikation gelingen.

Freiburg (dpa). Die Saison von Merlin Röhl vom SC Freiburg ist wohl vorzeitig zu Ende. Der 21 Jahre alte Offensivspieler erlitt kurz vor dem Abpfiff der Partie in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 (1:1) eine Muskelverletzung.

«Er macht alles – Tag und Nacht. Die Ärzte und Physios auch. Aber bei einem Muskelfaserriss ist nicht davon auszugehen, dass er in den nächsten drei Wochen noch einmal spielen kann», sagte Freiburgs Trainer Christian Streich.

Neben Röhl wird auch Lukas Kübler nicht zur Verfügung stehen. Der 31-Jährige muss im Duell mit dem VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine Gelbsperre absitzen. Roland Sallai ist nach seiner Zwangspause dagegen wieder spielberechtigt.

Die Freiburger gehen als Siebter in den Spieltag. «Wir können etwas Außergewöhnliches schaffen in so einer harten und unruhigen Saison», sagte Streich. Mit einem Sieg könnten die Freiburger ihre Ambitionen auf die dritte Europapokal-Teilnahme nacheinander untermauern.