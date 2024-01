Matarazzo: Spiel «emotional für komplette Fußball-Welt»

Am Freitag läuft der FC Bayern München erstmals nach dem Tod von Franz Beckenbauer in der Bundesliga auf. Zur TSG Hoffenheim hatte die Fußball-Legende ein besonderes Verhältnis.

ARCHIV – Trifft zum Bundesliga-Jahresauftakt mit der TSG auf den FC Bayern: Trainer Pellegrino Matarazzo. Foto: Uwe Anspach/dpa

Sinsheim/München (dpa) – Hoffenheims Cheftrainer Pellegrino Matarazzo rechnet in der ersten Partie nach dem Tod von Fußball-Legende Franz Beckenbauer mit einer Ausnahmesituation.

«Das erste Spiel in München nach seinem Tod wird sicher ein sehr emotionaler Moment für das ganze Stadion und die komplette Fußball-Welt. Er war eine Welt-Persönlichkeit», sagte Matarazzo. Die TSG gastiert am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) zum Bundesliga-Jahresauftakt beim FC Bayern München. Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.

«Er war ein Name und eine Persönlichkeit im Fußball. Ihn hat die ganze Welt gekannt, darum ist es für die ganze Welt ein trauriger Moment», sagte Matarazzo, der sein Team trotzdem relativ normal auf das Gastspiel beim Rekordmeister vorbereiten will. «Ich glaube, sobald das Spiel läuft, gehe ich davon aus, dass die Jungs voll in ihrem Tunnel sind», fügte der 46-Jährige an.

Bei den Spielen der Bundesliga wird es an diesem Wochenende jeweils eine Schweigeminute geben. Zudem ist bei den Mannschaften das Tragen eines Trauerflors vorgesehen. Beckenbauer war im August 2022 noch einmal im Stadion in Sinsheim. Der ehemalige Weltmeister als Spieler und Trainer galt als enger Freund von Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp.