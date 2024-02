Mainz-Manager vergleicht neuen Trainer mit Jürgen Klopp

ARCHIV – Trainer Bo Henriksen von Mainz und seine Spieler Leandro Barreiro (l) und Brajan Gruda freuen sich nach dem Schlusspfiff über den Sieg. Foto: Jürgen Kessler/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Mainz (dpa). Christian Heidel hat den Einstand des neuen Mainzer Trainers Bo Henriksen mit der Anfangszeit von Jürgen Klopp beim damaligen Fußball-Zweitligisten verglichen.

«Seine Art ist schon sehr besonders. In Sachen Wirkung am ersten Tag war es mit Bo jetzt ein ähnliches Gefühl wie vor 23 Jahren, als Kloppo am Rosenmontag hier als Cheftrainer übernahm», sagte der Mainzer Sportvorstand der «Sport Bild». «Damals wie heute hätten nicht nur die Spieler, sondern auch die Mitarbeiter nach der ersten Ansprache am liebsten die Fußballschuhe angezogen und wären mit auf den Platz gelaufen.»

Der 49 Jahre alte Däne Henriksen ist in dieser Saison der dritte Cheftrainer beim FSV Mainz 05, der akut abstiegsgefährdet ist. Mit dem 1:0 gegen den FC Augsburg beendete der Tabellenvorletzte der Bundesliga am Samstag seine Negativserie von elf sieglosen Spielen und schöpfte neue Hoffnung auf den Klassenverbleib.

Klopp begann seine Trainerkarriere in Mainz und ging nach einer ebenso langen wie erfolgreichen Zwischenstation bei Borussia Dortmund zum FC Liverpool, wo er sein Traineramt mit Ablauf dieser Saison niederlegen wird.