Mainz erhöht Druck: «Wird mit unseren Gegnern etwas machen»

Von dpa

i Fußball: Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05 gestikuliert auf dem Spielfeld in Freiburg. Foto: Tom Weller/dpa

Selbstbewusste Mainzer klettern auf einen Nichtabstiegsplatz in der Fußball-Bundesliga. Im Heimspiel gegen Köln soll am Sonntag der nächste Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht werden.