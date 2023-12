«Machtspielchen»: Schröder dementiert Carvalho-Abschied

ARCHIV – Hat in Leipzig noch nicht die erhofften Einsatzzeiten: Liverpool-Leihgabe Fabio Carvalho. Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig (dpa). RB Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder hat einen vorzeitigen Abschied von Liverpool-Leihgabe Fabio Carvalho dementiert.

«Das sind typische Machtspielchen, die im Endeffekt aufkommen», sagte 48-Jährige nach dem 2:1 gegen Young Boys Bern in der Champions League. Carvalho war in dem Spiel erstmals in dieser Saison über 90 Minuten zum Einsatz gekommen.

Zuvor hatte Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano auf der Internetplattform X, ehemals Twitter, behauptet, dass der FC Liverpool Kontakt zu Leipzig aufgenommen habe, da man mit den Einsatzzeiten des 21-Jährigen unzufrieden sei. Der Plan sei, den offensiven Mittelfeldspieler im Januar vorzeitig zurückzuholen. Da will Schröder allerdings nicht mitspielen. «Er wird weitere Einsatzzeiten bekommen. Für uns ist das kein Thema», sagte der Sportchef.

Man sei zufrieden mit Carvalho, man wolle, «dass der Junge beißt». Der Portugiese war im Sommer von Leipzig ausgeliehen worden, nachdem er in seiner ersten Saison bei Liverpool nur in den ersten Wochen zu Einsatzzeiten gekommen war. Bei den Sachsen soll er den nächsten Entwicklungsschritt machen.