Leverkusens OB verspricht große Feier bei Meisterschaft

Leverkusen (dpa). Auch ohne Rathaus-Balkon will die Stadt Leverkusen den möglichen deutschen Fußball-Meistertitel von Bayer Leverkusen gebührend feiern.

«Der Balkon ist nicht entscheidend für eine Meisterfeier», sagte Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) der Deutschen Presse-Agentur: «Wenn wir das wirklich schaffen sollten, wird das nachhaltig in die Stadtgeschichte eingehen. Dann werden wir es gut knallen lassen, davon bin ich überzeugt.»

Er wolle noch nicht zu viel über den möglichen Titel sprechen, «da bin ich auch ein bisschen abergläubisch», dennoch müsse man natürlich auch schon Vorkehrungen treffen. «Wir sind im engen Austausch mit dem Verein und versuchen, das alles gut zu planen», sagte der Oberbürgermeister: «Ich bin sicher, dass wir eine gute Veranstaltung hinbekommen.»

Wahrscheinlichster Platz für eine große Leverkusener Feier wäre das Stadion. Fraglich wäre aber der Zeitpunkt. Da Bayer am letzten Spieltag am 18. Mai ein Heimspiel hat, wäre eine Feier vorher nicht möglich, um den Rasen nicht zu gefährden.

Da Leverkusen zudem am 25. Mai noch im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern steht und auch noch auf das Europa-League-Endspiel am 22. Mai in Dublin hofft, ist durchaus denkbar, dass die große Feier erst Ende Mai steigt. Aktuell hat Leverkusen 13 Punkte Vorsprung auf Serienmeister FC Bayern München bei noch sieben ausstehenden Spielen.