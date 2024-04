Leipzig gewinnt Topspiel gegen BVB – Bayern siegt dank Kane

Anzeige

Berlin (dpa). RB Leipzig hat im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund einen großen Schritt Richtung direkte Champions-League-Qualifikation gemacht. Die Sachsen siegten mit 4:1 (2:1) und bauten ihren Vorsprung auf den BVB auf fünf Punkte aus. Doch auch Dortmund darf als Tabellenfünfter weiter auf eine Teilnahme in der Königsklasse hoffen, da der Fußball-Bundesliga über das UEFA-Ranking der laufenden Europacup-Saison ein zusätzlicher Startplatz winkt.

Der FC Bayern München ist nach dem 2:1 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt bereits sicher für die kommende Champions-League-Spielzeit qualifiziert. Der Sieg bedeutete zudem eine gelungene Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid am kommenden Dienstag.

Bayerns Matchwinner gegen Frankfurt: Harry Kane. Foto: Niklas Treppner/dpa

Der SC Freiburg hat im Rennen ums internationale Geschäft durch das 1:2 (1:0) gegen den jetzt kaum noch abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg einen Rückschlag kassiert. Freiburg profitierte aber auch vom 0:3 (0:0) des Verfolgers FC Augsburg gegen Werder Bremen.

Kane treffsicher, Sorgen um Laimer und de Ligt

Brachte Werder in Augsburg in Führung: Romano Schmid (r). Foto: Harry Langer/dpa

Stürmerstar Harry Kane (9. Minute und 61./Foulelfmeter) sorgte mit seinen Saisontoren 34 und 35 für den Bayern-Sieg. Hugo Ekitiké hatte nach einer feinen Einzelaktion den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Eintracht erzielt. Der bis dahin auffällige Konrad Laimer (28.) und Matthijs de Ligt (46.) mussten verletzt ausgewechselt werden. Das könnte die Personalsorgen der Münchner vor dem Knaller gegen Real vergrößern.

Freiburgs Roland Sallai rutschte beim Stand von 1:1 bei einem Elfmeter weg. Foto: Tom Weller/dpa

Jadon Sancho brachte die Dortmunder mit einem sehenswerten Schlenzer in der 20. Minute in Führung, doch Loïs Openda gelang der schnelle Ausgleich (23.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Benjamin Sesko das 2:1 für RB. Direkt nach dem Wiederanpfiff legte Mohamed Simakan (46.) nach. Christoph Baumgartner (80.) stellte den Endstand her.

Wolfsburg dreht in Überzahl Partie in Freiburg

Ein Eigentor des Wolfsburgers Sebastiaan Bornauw (42.) brachte Freiburg zunächst in Führung. Doch nach einer Roten Karte für Kiliann Sildillia (64.) wegen groben Foulspiels kassierten die Gastgeber den Ausgleich durch Maximilian Arnold (82.). Nachdem der Freiburger Roland Sallai (87.) kurz vor Schluss einen Foulelfmeter vergab, erzielte Maxence Lacroix (90.) noch den Wolfsburger Siegtreffer.

In Augsburg schossen Romano Schmid (52.) und Marvin Ducksch (61./Foulelfmeter) Olivier Deman (90.) den Sieg für Bremen heraus.