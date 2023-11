Kohler kritisiert: Bayern fehlt das Selbstvertrauen

ARCHIV – Sieht vor dem Duell seiner Ex-Clubs Borussia Dortmund und FC Bayern München den Rekordmeister unter Druck: Jürgen Kohler. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Dortmund/München (dpa) – Jürgen Kohler sieht vor dem Duell seiner Ex-Clubs Borussia Dortmund und FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) den Rekordmeister unter Druck.

«Es gibt Luft nach oben. Und es fühlt sich nicht besser an, wenn man einen Titel schon mal verspielt hat», sagte Kohler im Interview mit der «Mediengruppe Münchner Merkut/tz». Nach dem überraschenden Pokal-Aus in Saarbrücken stehe das Team von Thomas Tuchel nun «enorm unter Druck – denn Bayern hat nur noch zwei Titel zu gewinnen. Es kann gefährlich werden.»

Zugleich kritisierte der frühere Innenverteidiger, der zweimal mit dem BVB und einmal mit den Bayern deutscher Fußball-Meister wurde, die Spielweise und die Einstellung der Bayern-Profis beim Pokal-Aus: «Die Saison ist noch jung, der Kader ist dünn – aber ich hätte mir schon gewünscht, dass man in so einem Spiel eine Reaktion zeigt. Auch mit einer Mannschaft, die nicht die volle Kapelle ist.»

Die Partie beim BVB sei zwar noch keine Standortbestimmung im Meisterschaftskampf, «aber natürlich haben Siege immer Auswirkungen aufs Selbstvertrauen». Jedoch würde den Bayern der Glaube an die eigene Stärke und in die eigene Mannschaft fehlen. Ein Versäumnis von Tuchel? «Da stellt sich die Frage von Ursache und Wirkung. Unter Julian Nagelsmann war es ja auch nicht besser. Ich erinnere mich da lieber an Pep Guardiola, Jupp Heynckes, auch Louis van Gaal. Unter diesen Trainern habe ich etwas gesehen, das mir heute fehlt», sagte Kohler.