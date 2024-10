Knöchelverletzung: FC Augsburg wochenlang ohne Vargas

Anzeige

Augsburg (dpa). Der FC Augsburg muss mehrere Wochen auf Offensivspieler Ruben Vargas verzichten. Der Schweizer erlitt im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk und werde «einige Wochen» ausfallen. Das gab Trainer Jess Thorup bekannt. «Es tut mir leid für Ruben, aber natürlich auch für die Mannschaft», sagte der Coach. Der 26 Jahre alte Bundesliga-Fußballer muss nicht operiert werden, aber rund zwei Wochen lang eine spezielle Stiefelschiene tragen. Erst danach könne er wieder anfangen zu trainieren. Thorup räumte ein, er könne nicht sagen, ob es «vier, fünf oder sechs Wochen» bis zu einem Comeback dauere.

Der Schweizer Nationalspieler war im Training am Dienstag umgeknickt, länger auf dem Platz behandelt und dann mit einem Golfcart weggefahren worden. «Es war für mich und für jeden hart, das anzuschauen», sagte Thorup. Vargas wird nun auch die anstehenden Nations-League-Partien in Serbien und gegen Dänemark verpassen.

Thorup: Ein Spieler «mit X-Faktor»

Der Ausfall des Leistungsträgers vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach ist ein Rückschlag für die ohnehin etwas kriselnden Schwaben. «Ruben ist ein Stammspieler, ein Spieler mit dem X-Faktor», sagte Thorup. «Er würde jeder Mannschaft in Europa fehlen.» Wer Vargas im offensiven Mittelfeld ersetzen soll oder ob das Spielsystem nun geändert wird, darüber will der Trainer noch entscheiden. Die Augsburger haben zuletzt zwei bittere Niederlagen kassiert (2:3 gegen Mainz, 0:4 in Leipzig) und dabei vor allem defensiv teils haarsträubende Fehler gemacht.

