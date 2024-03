Knöchel-Blessur: FC Bayern sorgt sich um Torjäger Kane

Beim Sieg des FC Bayern München in Darmstadt knickt Torjäger Kane um. Entwarnung gibt es bei Jung-Nationalspieler Pavlovic.

Bayerns Harry Kane ist beim Spiegel gegen Darmstadt umgeknickt.

Darmstadt (dpa). Bundesliga-Toptorjäger Harry Kane hat sich beim 5:2-Sieg des FC Bayern München bei Darmstadt 98 eine Fußverletzung zugezogen. «Er ist umgeknickt und musste den Knöchel mit Eis kühlen. Eine genaue Diagnose müssen wir noch abwarten. Wir hoffen, dass es bei dem Schreckmoment bleibt», sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

Kane hatte die Blessur in der Schlussphase der Partie am Samstag ohne gegnerische Einwirkung erlitten. Der Engländer war bei dem Versuch, nach einem Lattenschuss von Jamal Musiala an den Ball zu kommen, gegen den Pfosten geprallt und dabei umgeknickt.

Laut Bayern-Sportdirektor Christoph Freund wird Kane trotzdem zur englischen Nationalmannschaft reisen und sich dort von seinen Vertrauensärzten durchchecken lassen. «Wir sind in enger Abstimmung. Er wird kein Risiko eingehen», sagte Freund und ergänzte: «Wir hoffen, dass es nicht so schlimm und er bald wieder auf dem Platz zurück ist.»

Entwarnung gab es bei Aleksandar Pavlovic, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande erstmals ins DFB-Aufgebot berufen worden war. Der Mittelfeldspieler schied nach knapp einer Stunde mit einem dick geschwollenen Auge aus. «Es ist nichts Schlimmes. Ich habe keinen Cut und mit dem Kopf ist auch alles gut», berichtete der 19-Jährige.