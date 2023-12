Keine Spiele an Weihnachten? Für Kovac «alles gut so»

Im englischen Fußball haben Spiele an Weihnachten Tradition. Ein Bundesliga-Trainer vermisst solche Boxing Days in Deutschland nicht.

Wolfsburg-Coach Niko Kovac.

Wolfsburg (dpa). Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg ist froh, dass es in der Fußball-Bundesliga anders als in der englischen Premier League keine Spiele an den Weihnachtsfeiertagen gibt.

«Wir sind nicht in England, wo wir zwei Mannschaften mehr und wo wir Boxing Days haben. Das ist, glaube ich, die deutsche Kultur: Wir haben Weihnachten und wir feiern Weihnachten», sagte der frühere Meistercoach des FC Bayern München. «Dementsprechend ist es okay, wenn es erst im neuen Jahr wieder weitergeht. Es ist alles gut so.»

Kovac selbst feiert Weihnachten mit seiner Familie in Salzburg, wo er seit seiner Zeit beim FC Red Bull seinen Lebensmittelpunkt hat. «Ich bin römisch-katholisch. Weihnachten ist ein schöner Feiertag. Und Weihnachten im Schnee ist auch sehr schön», sagte der 52-Jährige. Das erste Spiel mit dem VfL Wolfsburg im neuen Jahr steht für Kovac am 13. Januar beim FSV Mainz 05 an.