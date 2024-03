«Kein Risiko eingehen»: BVB-Keeper Kobel reist ab

Foto: Tom Weller/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

ARCHIV - Der BVB-Torhüter reiste nach seiner Verletzung vom Schweizer Nationalteam ab. Foto: Tom Weller/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Anzeige

Bern (dpa). Torhüter Gregor Kobel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat das Team-Quartier der Schweizer Nationalmannschaft verlassen und ist nach Deutschland zurückgekehrt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Wie der Schweizer Verband SFV erklärte, hätten die Borussia und der SFV beschlossen, «keine weiteren Risiken» eingehen zu wollen. Der 26-Jährige hatte vier der letzten sechs Dortmunder Pflichtspiele wegen muskulärer Probleme verpasst.

Die Schweizer spielen am Samstag in Kopenhagen gegen Dänemark und am Dienstag in Dublin gegen Irland. Nach Kobels Abreise stehen noch sechs Bundesliga-Spieler im Aufgebot der Eidgenossen.