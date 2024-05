Stuttgart

Bundesliga

Hoeneß über Bayern-Gerüchte: «Es hat sich nichts geändert»

Von dpa

i ARCHIV - Trainer Sebastian Hoeneß bekennt sich zum VfB Stuttgart. Foto: Marius Becker/dpa

Der Coach des VfB hält daran fest, in Stuttgart zu bleiben. Mit den Schwaben tritt er in der kommenden Saison in der Champions League an, vorher geht es am Samstag gegen Bayern München in der Liga.