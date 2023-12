Hitzfeld schwärmt von Alonso und Bayer: «Ein Vorbild»

ARCHIV – Der frühere Top-Trainer Ottmar Hitzfeld lobt die Arbeit von Leverkusen-Coach Xabi Alonso. Foto: Robert Ghement/EPA/dpa

Leverkusen (dpa). Ottmar Hitzfeld lobt Xabi Alonso für seine Trainer-Arbeit bei Bayer Leverkusen in den höchsten Tönen. «Wie Xabi Alonso die Mannschaft führt, welche Ausstrahlung er hat. Er bleibt ruhig, er ist ein Vorbild an der Seitenlinie für viele andere Trainer. Die Mannschaft spielt einen hervorragenden Fußball», sagte Hitzfeld der Deutschen Presse-Agentur.

«Er war ja selbst ein großartiger Mittelfeldspieler und man sieht, dass er seine Philosophie auf die Mannschaft übertragen hat», betonte Hitzfeld. Die Rheinländer führen als einzige noch ungeschlagene Mannschaft die Tabelle der Bundesliga an.

Der frühere Erfolgscoach Hitzfeld aber bleibt skeptisch, ob es am Ende tatsächlich zur ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte reicht. «Zur Meisterschaft ist es ein langer Weg», sagte er. «Sie hatten einen guten Start und sie haben dafür die Substanz in der Mannschaft. Jetzt können sie befreit aufspielen, aber wenn es dann am Ende um die Meisterschaft geht, dann hat Bayern in den letzten Spielen in der Regel mehr Erfahrung, mehr Nervenstärke.» Die Münchner sind erster Verfolger in der Tabelle.

Dass noch ein anderes Team in den Meisterschaftskampf eingreifen wird, glaubt Hitzfeld nicht. «Das wird wahrscheinlich ein enger Zweikampf zwischen Leverkusen und Bayern», sagte er.