Fußball, Bundesliga, FC Bayern München - VfB Stuttgart, Spieltag 7, Allianz Arena, Münchens Harry Kane bejubelt sein Tor zum 3:0. WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. (zu dpa: «Hattrick von Kane: Bayern verteidigt Tabellenführung») Foto: Tom Weller/DPA

München (dpa) – Der FC Bayern München hat im Fernduell mit RB Leipzig die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verteidigt. Dank eines Hattricks von Torjäger Harry Kane gewann der deutsche Rekordmeister das Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart mit 4:0 (0:0). Der englische Nationalmannschafts-Kapitän sorgte mit seinen Treffern in der 57., 61. und 80. Minute für die Vorentscheidung im Heimspiel gegen Vizemeister Stuttgart. Den Schlusspunkt setzte Kingsley Coman in der 89. Minute.

Durch den Erfolg bleiben die Bayern aufgrund der besseren Tordifferenz Spitzenreiter vor den punktgleichen Leipzigern. Dritter mit zwei Zählern Rückstand ist der SC Freiburg. Stuttgart fiel auf Rang neun zurück.