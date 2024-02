Günter beim SC Freiburg vor Comeback

ARCHIV – Christian Günter ist wieder eine Option für den Freiburger Kader. Foto: Tom Weller/dpa

Freiburg (dpa). Nach mehrmonatiger Verletzungspause steht Kapitän und Fußball-Nationalspieler Christian Günter vor seinem Comeback beim SC Freiburg.

«Ich tendiere dazu, dass er im Kader ist», sagte SC-Trainer Christian Streich zwei Tage vor dem baden-württembergischen Landesduell in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Er bringt sich voll ein und hat gute Fitnesswerte.»

Bereits am vergangenen Wochenende hätte Günter bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga Spielpraxis sammeln sollen. Dies scheiterte jedoch daran, dass er krank wurde. «Sein Körper braucht noch Anpassung», erklärte der SC-Coach. Günter hatte sich zu Saisonbeginn zweimal den Unterarm gebrochen und sich dabei eine langwierige Infektion zugezogen. Dennoch ist laut Streich jetzt schon wieder ein Einsatz von Beginn an denkbar. «Er ist sehr glücklich, dass er wieder einen Alltag leben kann ohne Einschränkungen, ohne Angst und ohne Schmerzen», berichtete der Freiburger Trainer.

Nur im vergangenen Spiel beim SV Werder Bremen (1:3) fehlte Roland Sallai erkrankt, der gegen Stuttgart ebenso dabei sein wird wie der nach abgesessener Sperre wieder spielberechtigte Manuel Gulde. «Manuel wird spielen», legte sich Streich fest. Nach der 0:5-Niederlage im Hinspiel will der Coach «die Fans mitnehmen über Präsenz und Wachheit».