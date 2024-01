Gladbachs Itakura reist zur Nationalmannschaft nach

Borussia Mönchengladbach hat der Teilnahme von Ko Itakura am Asien Cup endgültig zugestimmt. Der ungewöhnliche Fall hat eine Vorgeschichte.

HANDOUT – Borussia Mönchengladbach hat der Teilnahme von Ko Itakura am Asien Cup endgültig zugestimmt. Foto: Christian Verheyen/Borussia Mönchengladbach/dpa

Doha (dpa). Mit Verspätung ist Borussia Mönchengladbachs Ko Itakura zur japanischen Nationalmannschaft für die anstehende Asienmeisterschaft gereist. Der 26-Jährige soll nun endgültig an dem am Freitag in Katar stattfindenden Turnier teilnehmen. Das teilte die Borussia offiziell mit.

Ungewöhnlicherweise war Itakura in der vergangenen Woche noch einmal von seiner Nationalmannschaft für ein paar Trainingseinheiten und ein Testspiel an den Niederrhein zurückgekehrt. Die Gladbacher wollten sich noch einmal selbst davon überzeugen, dass der lange verletzte Itakura die notwendige Fitness für das Turnier hat.

Dies hat eine Vorgeschichte: Der Japaner hatte sich im Herbst bei der Nationalmannschaft verletzt und bis zum 3:2 der Borussen am Samstag gegen die niederländischen Go Ahead Eagles nicht mehr spielen können. Nach seiner Genesung reist er nun sogleich wieder für einige Wochen zum Nationalteam.

«Für das Turnier wünschen wir Ko viel Erfolg. Er ist im Testspiel am Samstag für 60 Minuten zum Einsatz gekommen und hat damit die Belastungsprobe bestanden. Daher konnten wir der Abstellungspflicht für den Spieler entsprechen», sagte Borussias Sportchef Sport Roland Virkus nun.