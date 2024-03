Bochum

Bundesliga

Freiburgs Vorfreude: Streich lobt «großen Charakter»

Von dpa

i Freiburgs Nicolas Höfler (l) und Trainer Christian Streich umarmen sich. Foto: David Inderlied/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Der SC Freiburg will am Donnerstag in der Europa League erstmals in Viertelfinale einziehen. Das 2:1 am Sonntag in Bochum gibt Trainer Streich und seinen Fußballprofis Ruhe.