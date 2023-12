Freiburg freut sich auf West-Ham-Spiel

Wolfsburgs Mattias Svanberg spielt gegen Freiburgs Vincenzo Grifo (l). Foto: Swen Pförtner/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Wolfsburg (dpa). Nach dem erfolgreichen Zwischenspurt in der Fußball-Bundesliga freuen sich die Spieler des SC Freiburg jetzt auf das Gruppenfinale der Europa League am Donnerstag bei West Ham United.

Sowohl die Freiburger als auch der punktgleiche Conference-League-Sieger aus der englischen Premier League haben in diesem Spiel im Londoner Olympia-Stadion noch die Chance auf den ersten Platz in der Gruppe A.

«Ich habe schon gegen vier englische Mannschaften gespielt – aber alle in einem Testspiel. Für mich ist das eine Riesenbesonderheit», sagte der Freiburger Stürmer Michael Gregoritsch. «Ich freue mich jetzt schon extrem auf das, was in London passiert. Wenn man das mitkriegt in der Mannschaft: Fast jeder hat am Donnerstag Familie oder Freunde dabei. Jeder wird davon ewig erzählen. Das sind die Highlight-Spiele, von denen ich immer spreche. Heute war in Anführungszeichen die Pflicht, am Donnerstag ist die Kür.»

Durch ein Tor des österreichischen Nationalspielers gewann der Sport-Club beim VfL Wolfsburg mit 1:0 (0:0). Aus den vergangenen drei Bundesliga-Spielen haben die Freiburger sieben Punkte geholt.