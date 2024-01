FC Bayern würde Zaragoza gerne schon im Winter holen

Offensivspieler Bryan Zaragoza kommt im Sommer zum FC Bayern – spätestens. Die lange Verletztenliste der Münchner sorgt dafür, dass der Spanier schon jetzt an die Isar wechseln könnte.

ARCHIV – Granadas Offensivspieler Bryan Zaragoza könnte schon im Winter zum FC Bayern wechseln. Foto: Fermin Rodriguez/AP/dpa

München (dpa) – Der FC Bayern würde den Transfer des spanischen Offensivspielers Bryan Zaragoza vom FC Granada aufgrund der angespannten Personalsituation gerne schon auf diesen Winter vorziehen.

«Wir sind in Gesprächen, ob es schon möglich wäre, ihn früher dazuzuholen. Es gehören aber immer drei Parteien dazu», sagte Münchens Sportdirektor Christoph Freund am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Außenverteidigers Sacha Boey von Galatasaray Istanbul. Es sei aber «gar nicht sicher, ob wir noch was machen im Winter.»

Mehrere verletzte Spieler

Der deutsche Rekordmeister muss auf mehrere verletzte Spieler verzichten, unter anderen fehlen Joshua Kimmich (Schulter) und Kingsley Coman (Knie). «Es ist nicht ganz auszuschließen, dass wir aufgrund der Situation, wie sie sich jetzt darstellt, noch etwas machen», sagte Freund weiter.

Der FC Bayern hat den Wechsel von Zaragoza Anfang Dezember perfekt gemacht. Der 22-Jährige erhält spätestens ab Sommer einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2029. Finanzielle Details zum Transfer verrieten die Münchner damals nicht. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei rund 15 Millionen Euro liegen.

«Bryan ist sehr verwurzelt mit diesem Verein», räumte Freund nun bei der Pressekonferenz ein. Das könnte einen vorzeitigen Wechsel erschweren. «Ich kann dazu nichts Genaueres sagen, weil alles sehr kurzfristig ist», erläuterte Freund.