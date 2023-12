FC Bayern gegen Union Berlin wird Ende Januar nachgeholt

München (dpa) – Das abgesagte Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin wird im kommenden Jahr nachgeholt.

Wie die Deutsche Fußball Liga und die Clubs mitteilten, findet die Partie des 13. Spieltags am 24. Januar 2024 (20.30 Uhr/Sky) und damit an einem Mittwoch statt. Das Spiel war wegen winterlicher Witterungsbedingungen und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken am vergangenen Wochenende abgesagt worden.

Die Saison wird nach der kurzen Weihnachtsunterbrechung am 12. Januar mit dem Heimspiel der Bayern gegen die TSG 1899 Hoffenheim fortgesetzt. Trainer Thomas Tuchel hatte zuletzt erklärt, dass man die Zeit danach möglicherweise für ein Kurz-Trainingslager nutzen wolle. Das wäre gemessen an der Ansetzung des Union-Spiels möglich. Den Rückrundenstart bestreiten die Bayern erst am 21. Januar daheim gegen Werder Bremen.