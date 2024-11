Fußball: Bundesliga, Bayern München - 1. FC Union Berlin, 9. Spieltag in der Allianz Arena. Harry Kane von München trifft per Elfmeter zum 1:0. (zu dpa: «FC Bayern baut Führung aus - Kiel feiert Premierensieg»)

Fußball: Bundesliga, Bayern München - 1. FC Union Berlin, 9. Spieltag in der Allianz Arena. Harry Kane von München trifft per Elfmeter zum 1:0.

Berlin (dpa). Der FC Bayern München hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend ausgebaut. Der deutsche Rekordmeister setzte sich am 9. Spieltag zu Hause gegen den 1. FC Union Berlin souverän mit 3:0 (2:0) durch und hat vorerst drei Punkte Vorsprung auf RB Leipzig. Die Sachsen können mit einem Sieg im Auswärtsspiel am Abend (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund mit den Bayern nach Punkten wieder gleichziehen.

Frankfurt deklassiert Bochum

Neuer Tabellendritter ist Eintracht Frankfurt. Die Hessen ließen Schlusslicht VfL Bochum beim 7:2 (4:1) keine Chance. Bochum hat nun schon sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsrang 16. Neuling Holstein Kiel konnte beim 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim über den ersten Bundesligasieg seiner Clubgeschichte jubeln. Kiel bleibt aber Vorletzter, weil auch Mitaufsteiger FC St. Pauli im Abstiegskampf durch ein 2:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim dreifach punktete. Der VfL Wolfsburg mühte sich im Heimspiel gegen den FC Augsburg zu einem enttäuschenden 1:1 (0:1).

Fußball: Bundesliga, Holstein Kiel – 1. FC Heidenheim, 9. Spieltag, Holstein-Stadion. Kiels Patrick Erras (l) hat zum 1:0 für Holstein Kiel getroffen. (zu dpa: «FC Bayern baut Führung aus – Kiel feiert Premierensieg») Foto: Frank Molter/DPA

Bei den Bayern war einmal mehr auf Topstürmer Harry Kane mit zwei Treffern (15./Foulelfmeter, 51.) Verlass. Es waren die Liga-Saisontore zehn und elf für Englands Nationalmannschafts-Kapitän. Auch Kingsley Coman (43.) trug sich in die Torschützenliste ein.

Fußball: Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim – FC St. Pauli, 9. Spieltag, PreZero Arena. St. Paulis Torschütze Oladapo Afolayan (r) jubelt mit Mannschaftskollegen über das Tor zum 0:1. (zu dpa: «FC Bayern baut Führung aus – Kiel feiert Premierensieg») Foto: Uwe Anspach/DPA

Die Frankfurter spielten die Bochumer anfangs komplett her und führten dank Hugo Ekitiké (9.), Omar Marmoush (18.), Ansgar Knauff (20.) und Nathaniel Brown (32.) nach etwas mehr als einer halben Stunde bereits mit 4:0. Die Bochumer kamen dank Treffer von Dani de Wit (35.) und Philipp Hofmann (51.) zwar zwischenzeitlich heran. Doch Mahmoud Dahoud (61.), Can Uzun (66.) und erneut Ekitiké (69.) beseitigten alle Zweifel am Eintracht-Sieg.

Kiels Mut wird belohnt

Fußball: Bundesliga, Eintracht Frankfurt – VfL Bochum, 9. Spieltag, Deutsche Bank Park. Bochums Moritz Broschinski (l) und Frankfurts Nathaniel Brown kämpfen um den Ball. (zu dpa: «FC Bayern baut Führung aus – Kiel feiert Premierensieg») Foto: Thomas Frey/DPA

In Kiel kämpften die Aufsteiger nach dem Führungstreffer von Patrick Erras (28.) mit viel Leidenschaft in der Defensive und auch Mut bei Kontern erfolgreich um den ersten Ligasieg.

Augsburg lag dank des Treffers von Phillip Tietz (34.) in Wolfsburg lange in Führung. Doch Mohamed Amoura (82.) gelang in der Schlussphase noch der Ausgleich für den VfL.

In Hoffenheim durften die Gäste aus St. Pauli dank der Tore von Oladapo Afolayan (20.) und Andreas Albers (90.+3) über den zweiten Auswärtssieg der Saison jubeln.