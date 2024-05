Fans wollen Rückkehr zu zeitgleichen Partien am 33. Spieltag

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Das Fan-Bündnis «Unsere Kurve» hat erneut eine Rückkehr zur zeitgleichen Ansetzung der Partien des vorletzten Spieltags in den drei höchsten deutschen Fußballligen gefordert. Dies sei nicht nur aus fankultureller Sicht, sondern auch aus Gründen des fairen Wettbewerbs wichtig.

«Es kommt immer wieder zu Konstellationen, bei denen das Wissen um vorherige Ergebnisse der Konkurrenz die eigenen benötigten Ergebnisse beeinflusst», heißt es in einer Mitteilung. «Wer schon vorher weiß, dass ein bestimmtes Ergebnis nötig ist, um die eigenen Ziele zu erreichen, hat einen Wissensvorteil.»

Lange fanden die Partien am 33. und 34. Spieltag parallel statt – in der Bundesliga beispielsweise jeweils um 15.30 Uhr am Samstagnachmittag. Bis dato letztmals war dies in der Saison 2019/20 der Fall. Seitdem werden nur noch die Begegnungen des letzten Spieltags zeitgleich ausgetragen.