Entscheidung über Verbleib von Freiburgs Streich steht bevor

Foto: David Inderlied/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Ist seit über zwölf Jahren Trainer des SC Freiburg: Christian Streich. Foto: David Inderlied/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

London (dpa). In der nächsten Woche soll die Entscheidung über einen weiteren Verbleib von Trainer Christian Streich fallen. Das kündigte der Coach am Rande des Achtelfinal-Rückspiels in der Europa League bei West Ham United an.

«Wir schauen nächste Woche, dann sagen wir es euch. (...) Es kann sein, dass es Montag, Dienstag ist», sagte Streich bei RTL+.

Streich übernahm die Freiburger Profis in der Winterpause der Saison 2011/2012. Zuletzt verlängerte er seinen Vertrag immer nur um ein Jahr. Die bislang letzte Verlängerung wurde im März 2023 bekannt gegeben. In den vergangenen Wochen hatte es Gerüchte gegeben, wonach Streich im Sommer Schluss machen könnte. Konkrete Anzeichen, dass er den Posten des Cheftrainers beim SC nach dieser Saison abgeben könnte, gab es allerdings nicht.