Frankfurt/Main

Bundesliga

Eintracht spielt für gestorbenen Hölzenbein

Von dpa

i ARCHIV - Sieht die Eintracht vor einem besonderen Spiel: Dino Toppmöller. Foto: Arne Dedert/dpa

Nach dem Tod von Vereinslegende Bernd Hölzenbein läuft Eintracht Frankfurt erstmals wieder in der Bundesliga auf. Der Verein will am Freitagabend an den Ex-Weltmeister erinnern.