Eintracht Frankfurt leiht PSG-Stürmer Ekitike aus

ARCHIV – Hugo Ekitike (r) steht offenbar vor einem Wechsel zur Eintracht. Foto: Lewis Joly/AP/dpa

Frankfurt/Main (dpa) – Der Offensivmann wird zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen. Anschließend besitzen die Hessen eine Kaufoption, wie sie mitteilten. Wie die französische Sportzeitung «L'Equipe» und Transferexperte Fabrizio Romano zuvor berichtet hatten, soll sie bei rund 30 Millionen Euro liegen.

Ekitike war bereits im Sommer bei den Hessen ein Thema, als Randal Kolo Muani kurzfristig noch zu PSG gewechselt war. Der 21 Jahre alte Franzose steht in Paris noch bis 2027 unter Vertrag, kam in dieser Spielzeit aber kaum mehr zum Einsatz. In der Liga wurde Ekitike nur am ersten Spieltag eingesetzt, zuletzt stand er gar nicht mehr im Kader.

«Hugo ist ein junger Spieler, der sein großes Potenzial schon unter Beweis gestellt hat», sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. «Wir sind glücklich, dass der Transfer vor dem Hintergrund unserer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen funktioniert hat. Wir geben ihm natürlich die Zeit, die er benötigt, um anzukommen.»