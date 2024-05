Sinsheim

FC Bayern München

Eberl schließt De Zerbi indirekt als Bayern-Trainer aus

Von dpa

i ARCHIV - Roberto De Zerbi, Trainer von Brighton and Hove Albion, sitzt vor dem Premier-League-Spiel im Amex Stadion. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

De Zerbi steht in Brighton in der Kritik und verlässt den Club. Kandidat beim FC Bayern ist er aber auch nicht mehr – zumindest lassen sich so die Aussagen von Max Eberl deuten.