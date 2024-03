Calmund: «Xabi Alonso geht nicht zu den Bayern»

Fast 30 Jahre arbeitete Reiner Calmund für Bayer Leverkusen. Die Zukunft des aktuellen Bayer-Trainers sieht er eher in Madrid als in München.

Wolfsburg (dpa). Bayer Leverkusens langjähriger Manager Rainer Calmund glaubt nicht an einen Wechsel von Xabi Alonso zum FC Bayern München. Langfristig hält er eine Rückkehr des Leverkusener Erfolgstrainers zu Real Madrid für deutlich wahrscheinlicher.

«Xabi Alonso geht nicht zu den Bayern, denke ich. Er wird auch nicht Klopp-Nachfolger in Liverpool, denn dessen Nachfolge anzutreten, ist schwierig, weil Klopp bei den Reds als Heiliger gilt. Dessen Erbe anzutreten, ist so gut wie unmöglich», sagte Calmund in einem Interview der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung».

Der 75-Jährige rechnet damit, dass Alonso «mindestens noch ein Jahr bei Bayer bleiben wird, vielleicht auch zwei, um danach die Nachfolge von Carlo Ancelotti bei Real Madrid anzutreten». Der Grund: «Alonso ist mit Spanien Welt- und Europameister geworden, er hat mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Ein Wechsel zu den Königlichen macht deshalb 2026 absolut Sinn.»

Alonsos Vertrag in Leverkusen, souveräner Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, endet am 30. Juni 2026. Der FC Bayern München soll einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge erste Gespräche mit Alonso über einen möglichen Wechsel im Sommer geführt haben.