Bericht: Freiburgs Keitel vor Sommer-Wechsel zum VfB

In Freiburg läuft es für Yannik Keitel nicht nach Plan. Da der Vertrag ausläuft, könnte der frühere U21-Nationalspieler ablösefrei wechseln. Der Sport-Club ist ebenfalls auf der Suche.

ARCHIV – Der Freiburger Yannik Keitel (M) wird mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Freiburg (dpa). Yannik Keitel soll einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel innerhalb der Fußball-Bundesliga vom SC Freiburg zum VfB Stuttgart stehen. Die Schwaben hätten demnach eine mündliche Einigung mit dem 23 Jahre alten Mittelfeldspieler erzielt, berichtete der Fernsehsender Sky von einem möglichen Transfer im Sommer.

Der aktuelle Vertrag des Freiburger Eigengewächses endet nach dieser Spielzeit, er könnte somit ablösefrei nach Stuttgart kommen.

Keitel kam aus Verletzungsgründen nur sechs Mal in dieser Saison zum Einsatz und war bereits im vergangenen Sommer mit dem VfB in Verbindung gebracht worden. Bei einem Wechsel würde der frühere U21-Nationalspieler vorrangig mit Atakan Karazor und Angelo Stiller um einen Platz in der Stammformation kämpfen.

Die Freiburger sollen ihrerseits vor einer Verpflichtung von Florent Muslija vom Zweitligisten SC Paderborn stehen. «Wir sind uns mit dem Spieler einig, er wechselt spätestens im Sommer zu uns», sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach dem «Kicker». Allerdings würde der Sport-Club den 25 Jahre alten Nationalspieler des Kosovos offenbar gerne schon in dieser Wechselperiode in den Breisgau holen. Dann müssten die Freiburger aber eine Ablöse zahlen. Die Wechselfrist endet am 1. Februar.