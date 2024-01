Bericht: Dortmunds Reyna mit Nottingham Forest einig

Giovanni Reyna spielt beim BVB in dieser Saison keine große Rolle. Einige europäische Vereine sollen Interesse am 21-Jährigen geäußert haben – nun gibt es einem Bericht zufolge eine Einigung.

ARCHIV – Seit der A-Jugend spielt er bei Borussia Dortmund – nun könnte Giovanni Reyna den Verein verlassen. Foto: Arne Dedert/dpa

Dortmund (dpa). Giovanni Reyna von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat einem Medienbericht zufolge eine mündliche Einigung mit Nottingham Forest über einen Wechsel erzielt. Wie der Sender Sky berichtete, verhandeln der BVB und der Premier-League-Club über die Transfermodalitäten. Demnach würde Nottingham auf eine Kaufoption bestehen und in den kommenden Tagen den Deal unter Dach und Fach bringen wollen.

Zuvor hatte der Sender ESPN auch von einem Interesse anderer europäischer Clubs wie AS Monaco, Real Sociedad San Sebastián, FC Sevilla und Benfica Lissabon an dem US-Nationalspieler berichtet. Reyna spielt beim BVB in dieser Saison bislang keine große Rolle. In der Bundesliga kam der 21-Jährige zehnmal zum Einsatz. In Dortmund hat er noch einen bis zum Sommer 2025 gültigen Vertrag. Reyna spielt seit der A-Jugend beim Revierclub.