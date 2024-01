Abwehrspieler Gulde verlängert beim SC Freiburg

Verteidiger Manuel Gulde hat seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Foto: Tom Weller/dpa

Freiburg (dpa). «Manuel ist eine Konstante in unserer Mannschaft und hat nicht zuletzt in den vergangenen Spielen gezeigt, dass auf ihn Verlass ist», sagte Vorstand Jochen Saier. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen die Freiburger auf die TSG 1899 Hoffenheim.