Abschiedsbotschaft von Reus: BVB «immer in meinem Herzen»

Auch im letzten Spiel mit Borussia Dortmund verpasst Marco Reus den ersehnten großen Titel. Trotzdem richtet er warme Abschiedsworte an den Club und seine Fans.

Dortmund (dpa). Mit einer emotionalen Grußbotschaft hat sich Marco Reus noch einmal von Borussia Dortmund verabschiedet. «Nun ist es an der Zeit, das schwarz-gelbe Trikot abzulegen. Auf mich wartet ein neues Abenteuer. Ich werde diese Farben immer in meinen Herzen tragen und euch von überall unterstützen», schrieb der 35-Jährige bei Instagram.

Das verlorene Champions-League-Finale gegen Real Madrid sei nicht das Ende gewesen, das «wir uns alle verdient gehabt hätten, aber was für eine unfassbare tolle Zeit durfte ich erleben», betonte Reus. Sein auslaufender Vertrag beim BVB war nicht verlängert worden. Er will seine Karriere im Ausland fortsetzen.

Reus versichert: «Werden uns wiedersehen»

Reus dankte den Dortmunder Fans für ihre Unterstützung. «Wir sind gemeinsam in all den Jahren zusammen gewachsen, haben alle Höhen und Tiefen durchstanden, dafür will ich mich einfach nur bedanken», schrieb der Mittelfeldspieler. Zudem beteuerte Reus, er werde auch seine Mitspieler und die BVB-Angestellten vermissen. «Macht es gut, wir werden uns wiedersehen», versicherte Reus.

Seinen Post kommentierten mehrere seiner Teamgefährten wie Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck und Emre Can mit warmen Worten. «Immer in unseren Herzen», schrieb Salih Özcan.