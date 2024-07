Fußball: Bundesliga, 1. FC Union Berlin, Unions neuer Cheftrainer Bo Svensson gibt beim Trainingsauftakt der Saison 2024/2025 Anweisungen. Svensson startet gegen seinen Ex-Club in die neue Saison. (zu dpa: «1. FC Union 4:4 im Testspiel gegen die Glasgow Rangers»)

Fußball: Bundesliga, 1. FC Union Berlin, Unions neuer Cheftrainer Bo Svensson gibt beim Trainingsauftakt der Saison 2024/2025 Anweisungen. Svensson startet gegen seinen Ex-Club in die neue Saison. (zu dpa: «1. FC Union 4:4 im Testspiel gegen die Glasgow Rangers») Foto: Soeren Stache/DPA

Berlin (dpa). Der 1. FC Union Berlin hat sich in einem turbulenten Testspiel 4:4 (3:3) vom schottischen Traditionsclub Glasgow Rangers getrennt. Für den Fußball-Bundesligisten, der in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg hatte kämpfen müssen, war es das dritte Spiel in der Vorbereitung.

Gegen die Rangers sahen 21.108 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei eine offene Partie mit vielen Treffern schon bis zur Pause. Janik Haberer mit einem Doppelpack (5. und 41. Minute), Jordan Siebatcheu per Foulelfmeter (21.) und Nachwuchsmann David Preu (59.) erzielten die Tore für Union. Für die Schotten, die von rund 1500 Anhängern unterstützt wurden, waren Cyriel Dessers (14., 68.) und Tom Lawrence (11., 38.) jeweils mit zwei Treffern erfolgreich. Der neue Union-Trainer Bo Svensson schickte insgesamt 22 Akteure aufs Feld, die jeweils 45 Minuten spielten.

Bei der Heimpremiere des Dänen kamen in Verteidiger Leopold Querfeld und Angreifer Ivan Prtajin zwei Neuverpflichtungen zum Einsatz. Geschont wurden die erst in dieser Woche ins Training eingestiegenen EM-Fahrer Frederik Rönnow, Josip Juranovic, Andras Schäfer und Neuzugang Laszlo Benes. Erneut mitwirken durfte auch der vertragslose Probetorwart Carl Klaus, der zuletzt beim 1. FC Nürnberg aktiv war.