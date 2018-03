Zverev bei Australian Open überraschend gescheitert

Als Alexander Zverev im fünften Satz mit 0:3 in Rückstand gerät, zertrümmert er seinen Schläger auf dem Betonboden. Deutschlands bester Tennisspieler muss sich in der dritten Runde der Australian Open geschlagen geben. Alle deutschen Herren sind damit raus.

Alexander Zverev zerstörte während des Spiels seinen Tennisschläger.

Foto: Julian Smith – dpa

Melbourne (dpa). Der hochgehandelte Alexander Zverev hat sein erstes Achtelfinale bei den Australian Open verpasst.

Alexander Zverev ist in Melbourne ausgeschieden.

Foto: Julian Smith – dpa

Der Weltranglisten-Vierte verlor bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in Melbourne ein hart umkämpftes Duell zweier Top-Talente gegen den Südkoreaner Chung Hyeon in fünf Sätzen 7:5, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 0:6. „Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich schlecht gespielt habe. Im fünften Satz lief gefühlt alles gegen mich. Ich muss herausfinden, woran das liegt“, sagte Zverev.

Nach 3:22 Stunden musste sich der 20 Jahre alte Hamburger seinem ein Jahr älteren Kontrahenten geschlagen geben. Hyeon trifft im Kampf um das Viertelfinale nun auf den Serben Novak Djokovic oder Albert Ramos-Vinolas aus Spanien. „Es war ein sehr hartes Match, ich habe einfach versucht, 100 Prozent zu geben, das war der Schlüssel“, sagte Hyeon nach seinem starken Auftritt in der Rod-Laver-Arena.

Der 21-Jährige hatte am Ende der vergangenen Saison die ATP-Finals der besten Nachwuchsspieler in Mailand gewonnen und gilt – wie auch Zverev – als eines der vielversprechendsten Talente für die Zeit nach Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Co. „Wenn er so weiterspielt, bin ich sehr gespannt, wo er am Ende des Jahres steht“, sagte Zverev anerkennend über seinen Gegner. Für ihn bleibt das Achtelfinale in Wimbledon im vergangenen Jahr damit vorerst das bislang beste Ergebnis bei einem der vier wichtigsten Turniere. Als zehnter von anfangs zehn deutschen Herren schied er in Melbourne aus.

Zuvor war auch Maximilian Marterer gescheitert. Der 22 Jahre alte Nürnberger musste sich in der dritten Runde dem Amerikaner Tennys Sandgren mit 7:5, 3:6, 5:7, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Marterer stand zum ersten Mal bei einem Grand Slam in der dritten Runde. Trotz einer kämpferisch starken Leistung unterlag er nach 2:56 Stunden.

Zverev begann anschließend verheißungsvoll, ließ aber im Lauf des Matches immer mehr nach. Im ersten Spiel des fünften Satzes leistete er sich zwei Doppelfehler nacheinander und kassierte das Break zum 0:1. Als er mit 0:3 in Rückstand geriet, knallte er frustriert und wütend seinen Schläger auf den blauen Betonboden. Sein Gegenüber dagegen blieb ganz cool und nervenstark und machte schließlich sein erstes Grand-Slam-Achtelfinale perfekt.

Bei den Damen erreichte die Weltranglisten-Erste Simona Halep nach dem drittlängsten Match der Turniergeschichte das Achtelfinale: Die 26 Jahre alte Rumänin bezwang Lauren Davis aus den USA in 3:45 Stunden und nach der Abwehr von drei Matchbällen 4:6, 6:4, 15:13. „So ein Match habe ich noch nie gespielt“, sagte Halep. „Es war nicht leicht, aber ich habe einfach weitergespielt. Ich habe einfach daran geglaubt, dass es noch nicht vorbei ist.“ Beim Stand von 10:11, 0:40 im dritten Satz wehrte sie drei Matchbälle in Serie ab.