Wettskandal: Staatsanwaltschaft lädt Ranocchia vor

Die Staatsanwaltschaft Bari hat den italienischen Fußball-Nationalspieler Andrea Ranocchia im Zuge des Wettskandals vorgeladen. Sie ermittelt wegen angeblicher Ergebnisabsprachen in der Zweitligapartie zwischen Salernitana und dem AS Bari (3:2) am 23. Mai 2009.