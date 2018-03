Weitspringer Morgunow verbessert Junioren-Weltrekord

Der russische Weitspringer Sergej Morgunow hat den ältesten Junioren-Weltrekord der Leichtathletik nach fast 40 Jahren gebrochen.

Bei den nationalen Junioren-Meisterschaften in Tscheboksary holte sich der 19-Jährige den Titel mit 8,35 Metern und stellte damit auch die Jahresweltbestleistung ein. Bei regulären Windverhältnissen (+ 1,1 m/Sek.) sprang Morgunow einen Zentimeter weiter als Olympiasieger Randy Williams (USA) bei den Sommerspielen am 8. September 1972 in München. Williams hatte den Junioren-Weltrekord bereits in der Qualifikation aufgestellt und sich dann im Finale mit 8,24 Metern Gold vor dem Deutschen Hans Baumgartner (8,18) geholt. Junioren-Europameister Morgunow übertraf in Tscheboksary seine persönliche Bestleistung um 25 Zentimeter.