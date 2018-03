Vrieling gewinnt Hauptspringen in Braunschweig

Der Niederländer Jur Vrieling hat das erste Hauptspringen beim internationalen Springturnier in Braunschweig gewonnen. Vrieling lieferte mit seinem Hengst Wittinger in 28,32 Sekunden den schnellsten fehlerfreien Ritt ab.

Foto: Gustavo Cuevas – DPA

Auf den Plätzen zwei bis vier folgten drei Deutsche. Mit einer Nullrunde in 28,38 Sekunden landete Hans-Dieter Dreher mit Embassy II auf Platz zwei vor Karl Brocks, der mit Bellheim in 28,40 Sekunden fehlerfrei ins Ziel kam. Vierter wurde Tobias Meyer mit Confident of Victory (0 Strafpunkte in 28,46 Sekunden).