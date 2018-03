Vor Olympia-Schlussfeier noch 15 Entscheidungen

Bevor in London an diesem Sonntag das Feuer bei den Olympischen Spielen erlischt, wird noch 15 Mal Gold, Silber und Bronze vergeben.

Lena Schöneborn möchte am liebsten ihren Olympiasieg von 2008 wiederholen.

Foto: Marcus Brandt – DPA

Die größten deutschen Chancen werden im Modernen Fünfkampf Lena Schöneborn eingeräumt, die vier Jahre nach ihrem Triumph in Peking erneut ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen und das Gold-Dutzend für Deutschland voll machen möchte.

Einen Tag nach dem Silber-Gewinn durch Sabine Spitz geht Manuel Fumic als Außenseiter in das Mountainbike-Rennen der Männer. In den übrigen Entscheidungen sind keine deutschen Sportler mehr vertreten.

Am Abend heißt das Motto im Olympiastadion «Party, Party, Party». Der künstlerische Leiter des Festes, Kim Gavin, versprach für die Zeremonie eine «Symphony of British Music». Zum Abschluss der knapp dreistündigen Show wird IOC-Präsident Jacques Rogge die Spiele für beendet erklären und die Jugend der Welt für 2016 nach Rio de Janeiro einladen.

Nach Spekulationen britischer Medien soll in dem eine Stunde und acht Minuten langen Musikteil des abschließenden Spektakels das Who is Who der britischen Musikszene dabei sein, darunter die Gruppen Take That, Spice Girls sowie Ex-Beatle Paul McCartney.

«Wir wollen zeigen, was die britische Musik in den vergangenen 50 Jahren geleistet hat», sagte Gavin. Unter anderem soll auch Monty-Python-Star Eric Idle den Kult-Song «Always Look on the Bright Side of Life» mit den bis zu 80 000 Zuschauern singen. Auch bei der Schlussfeier sollen die Athleten im Mittelpunkt stehen, die diesmal nicht nach Nationen getrennt Aufstellung nehmen werden.