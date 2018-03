Vize-Europameister Spanien startet mit deutlichem Sieg

Aus unserem Archiv

Varazdin

Mitfavorit Spanien ist ebenfalls mit einem klaren Sieg in die Handball-EM in Kroatien gestartet. Der Vize-Europameister besiegte Außenseiter Tschechien locker mit 32:15 (16:9) und setzte sich vorerst an die Spitze der Gruppe D.