Villa kehrt nach knapp acht Monaten zurück

Nach knapp acht Monaten Verletzungspause hat Spaniens Fußball-Nationalstürmer David Villa sein Comeback für den FC Barcelona gefeiert. Der 30-Jährige wurde beim 2:0-Testspielsieg der Katalanen bei Dinamo Bukarest in der 73. Minute eingewechselt.

David Villa hatte wegen eines Schienbeinbruchs acht Monate pausieren müssen.

Foto: Andreu Dalmau – DPA

«Glücklich!!! Sehr glücklich!!! Danke an alle!!!», twitterte Villa nach der Partie. Der Torschützenkönig der Europameisterschaft 2008 hatte sich im Dezember 2011 bei der Club-WM in Japan das linke Schienbein gebrochen und aufgrund seiner Verletzung die EM 2012 in Polen und der Ukraine verpasst. «Wir haben ihn letztes Jahr vermisst, weil er ein Spieler ist, der Tore garantiert. Er ist sehr wichtig», sagte Barças neuer Trainer Tito Vilanova.

Für Barcelona trafen Lionel Messi (4. Minute) und Ibrahim Afellay (90.+1) gegen die Rumänen. Innenverteidiger Carles Puyol habe eine «sehr kleine Verletzung», werde aber bald einsatzfähig sein, sagte Vilanova. Das erste Saisonspiel bestreitet Barcelona am 19. August gegen Real Sociedad.