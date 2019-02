Bei einem Unfall im Rahmen der Formel-1-Testfahrten ist Sebastian Vettel mit dem Schrecken davongekommen. Der viermalige Weltmeister gab Entwarnung, nachdem er in Reifenstapel gerast war.

