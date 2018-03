Ulm feiert zweiten Halbfinalsieg gegen Würzburg

Die Basketballer von ratiopharm Ulm stehen kurz vor dem Finaleinzug um die deutsche Meisterschaft. Das Team von Trainer Thorsten Leibenath gewann das zweite Playoff-Halbfinale bei den Würzburg Baskets mit 82:74 (46:36) und liegt nun mit 2:0 in Führung.

Ulms Nationalspieler Per Günther machte 25 Punkte in Würzburg.

Foto: Stefan Puchner – DPA

Mit einem weiteren Sieg an diesem Sonntag hätte Ulm bereits das Endspiel erreicht. Bester Werfer bei den Gästen war der starke Nationalspieler Per Günther mit 25 Punkten. Für die Würzburger trafen Jason Boone und John Little (jeweils 15 Punkte) am häufigsten. Einen Tag vor dem ersten Halbfinal-Heimspiel mussten die Unterfranken eine schlechte Nachricht verdauen: Aufbauspieler Chester Frazier hatte dem Verein überraschend den Rücken gekehrt und war in die USA abgereist.

«Wir hatten mit Chester vereinbart, dass er zumindest bis zum Ende der Halbfinal-Serie gegen Ulm bleibt», sagte der enttäuschte Geschäftsführer Jochen Bähr. «Warum er sich entschlossen hat, jetzt schon in die USA zurückzukehren, hat er uns nicht mitgeteilt.»

Im Viertelfinale hatte Würzburg ALBA Berlin mit 3:1 aus den Playoffs geworfen. Ulm setzte sich deutlich mit 3:0 gegen die Phantoms Braunschweig durch. Im zweiten Halbfinale steht Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg dank einer 2:0-Führung gegen die Artland Dragons aus Quakenbrück dicht vor dem erneuten Finaleinzug.