„Überragendes Gefühl“ auf Schalke - Kehrer im Fokus

Der FC Schalke 04 ist im Rausch. Erstmals nach vier Jahren qualifizieren sich die Königsblauen wieder für die Champions League. Als Vizemeister. Noch vor Borussia Dortmund. Ein weiterer Klient des Meyer-Beraters rückt in den Vordergrund – diesmal positiv.

Augsburg (dpa). Nach der berauschenden Rückkehr der Schalker als Vizemeister in die Champions League erinnerte sich Christian Heidel an die Verpflichtung seines Erfolgscoaches Domenico Tedesco.Auf seiner Terrasse in Mainz saß ...